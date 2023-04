Scudetto Napoli | il cardinale Sepe | “Spalletti? In odore di santità…”

(Di sabato 29 aprile 2023) (Adnkronos) – Lucianoindi santità. Anche la Chiesa napoletana è in fermento e pregusta i festeggiamenti per loche potrebbe arrivare già domani al. Incollato davanti alla tivù, domani, ci sarà anche ilCrescenzio, arcivescovo emerito di, tifosissimo della prima ora della squadra di. “santo subito? Non troppo subito – premette ilall’Adnkronos pensando ai trentatré lunghi anni di attesa per l’agognato-. Deve continuare a farcene vincere altri. Quando ne avremo vinto altri, lo facciamo pure santo. Per ora deve ancora lavorare”. ?Il, come tutti i napoletani, si sta preparando al ...

Un paio di notti prima del tripudio annunciato nel weekend per la vittoria matematica dello: la città difrizza di entusiasmo ed effervescenza azzurra. A Chiaia un'elegante locandina oro e nero fuori all'Ambasciatori di via Crispi porta la scritta 'Romualdo'. No, non è un ...Commenta per primo Fervono i preparativi a. Tra poche ore la squadra di Spalletti potrebbe essere ufficialmente campione d'Italia, per la terza volta nella propria storia. La città è pronta, addobbata e invasa da tifosi partenopei che ...... gustare e godermi tutto di quello che, insomma, è il mio primo, vero, storicopersonale. ... Ragazzi come me, che hanno organizzato le proprie giornate in base agli impegni del, che ...

Festa scudetto Napoli 2023, le ultime notizie in diretta ilmattino.it

Queste le sue parole: “Credo che il Napoli non vincerà lo scudetto già domani contro la Salernitana. La squadra granata sta bene, non regala la partita a nessuno”."Uanm ro priatorio", si legge su uno striscione esposto a Casandrino e dedicato al sempre più vicino scudetto del Napoli. Ecco lo scatto inviato a "Napoli Magazine". Visualizza questo post su Inst ...