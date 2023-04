Scudetto al Napoli | una domenica batticuore con vista sul tricolore

...porque el "" postergado durante más de tres décadas podría hacerse realidad antes de lo previsto mañana mismo. "Queremos hacer historia", resumió Luciano Spalletti, comandante de un..."Siamo di fronte ad una sfida estrema, per noi e per la città". Ildi Luciano Spalletti L'articolo Festa, Spalletti: "pronto per sfida estrema" proviene da True ...ildomani ospita la Salernitana e in caso di vittoria potrebbe festeggiare il terzodella propria L'articoloe festa, il messaggio ai tifosi proviene da True ...

La domenica della 32a giornata della Serie A 2022-2023 potrebbe segnare un momento storico e decisivo. Il Napoli, infatti, potrebbe già da questo turno festeggiare lo Scudetto. Il terzo della sua stor ...Inzaghi può approfittare del pari dell’Olimpico per agganciare le quarte. E se non perde con la Lazio dà a Spalletti il match-point ...