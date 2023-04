Scudetto al Napoli | il prefetto Palomba | «L?isola dei tifosi è pronta | sarà il trionfo della civiltà»

I giochi per la Serie A 2022 - 2023 si possono chiudere in caso di vittoria della squadra di Spalletti sulla Salernitana (match delle 15) e di mancato successo della Lazio con l'Inter (match delle 12.spera di vivere una giornata che attende da 33 anni. Gli azzurri scendono in campo alle 15 ospitando la Salernitana al Maradona per il primo match point. La vittoria contro i granata ......della trentaduesima giornata di Serie A può decidere anche le sorti. Inzaghi e Sarri (Lapresse) - calciomercato.itNel caso in cui i biancocelesti non dovessero vincere, infatti, al...

Napoli è come una bottiglia di champagne che è stata agitata prima di essere stappata: pronta a esplodere di gioia. L’importante è che le bollicine non tracimino fino a diventare un fiume… Leggi ...Del Napoli e del terzo scudetto ne parlano la stampa e le televisioni di tutto il mondo, dalle Americhe all'Australia ...