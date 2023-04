Scoprire l’Istria e le sue bontà

(Di sabato 29 aprile 2023) Tra spiagge e baie cristalline, colline verdeggianti e distese di ulivi, il paesaggio istriano sembra uguale a sé stesso da secoli, un luogo che parla della sua storia e della sua bellezza in modo silenzioso e pacifico. Rovinj (Rovigno), Motovun (Montona) e Labin (Albona) sono piccole perle che impreziosiscono il panorama, mentre la brezza del mare Adriatico giunge fino all’entroterra e dona il suo profumo a vigneti e campagne. I primi raggi di sole primaverile rendono il clima perfetto per partire alla scoperta dei tesori nascosti in questo piccolo angolo di mondo. Enogastronomia compresa. Menu di terra o di mare a RovignoFino al 7 maggio è possibile fare un tuffo nella cucina di pesce e di terra locale, abbinati ai vini del territorio, prenotando un tavolo in uno dei ristoranti che partecipano alla rassegna “Sui sentieri delle delizie rovignesi”. Rovinj (Rovigno) è uno spettacolo: la ...

. P. I., Associazione Liberi Partigiani d'Italia, mi ha onorato ...quando pochi anni dopo anni addietro fui costretto ache ...Marco" per "ospitare" i profughi italiani provenienti dall'...... un avvenimento che si sarebbe verificato nel Medioevo, per'..."Qui nel 1947 la Sardegna accolse fraternamente gli esuli dell',... un momento per ricordare e persino per andare a, perché ......di Trieste che parte questo viaggio di Fabio Fiori in. La ...'Adriatico si palesa nella sua aura mediterranea. Appare per ... Ancora una volta sono partito, peruna terra che più spesso ...