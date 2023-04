Sono 24 i 'Daspo' firmati e notificati dal Questore di Verona a carico di 20 appartenenti alla tifoseria dell'Hellas Verona e quattro sostenitori della Triestina, che si erano recati nel capoluogo ...Due partite importanti in ottica Champions, duediretti che potrebbero riscrivere l'attuale ...ritrovato 4 - 2 - 3 - 1 con Kjaer in vantaggio su Kalulu in una difesa che vede il rientrola ...2: Jessica si porta sul 2 - 0 neglidiretti con Frech, il primo è stato un 6 - 3 6 - 0 ... Difatti l'americanaaver messo a segno una palla corta vincente valevole per il 6 - 2, ha visto l'...

Scontri dopo Verona-Napoli, 24 Daspo a ultras Hellas e Triestina ... Agenzia ANSA

Sono 24 i 'Daspo' firmati e notificati dal Questore di Verona a carico di 20 appartenenti alla tifoseria dell'Hellas Verona e quattro sostenitori della Triestina, che si erano recati nel capoluogo sca ...«Avrei fatto volentieri a meno di essere oggi (ieri, ndr) alla Camera non certo perché non ci fossero cose da fare, ma avrei di gran ...