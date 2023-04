Schort Track | Azzurri iniziano la preparazione con il raduno a Formia

Short Track, a Formia il primo raduno di preparazione della ... FISG

Ultimi preparativi al crossodromo cittadino per ’Santoporo XC’ che tra domenica e lunedì porterà a Esanatoglia tanti campioni e appassionati del settore bikers. Infatti nella prima giornata si terrann ...Dopo tre intensi fine settimana in tre famosi short-track, la NASCAR Cup Series si sposta nel mitico impianto di Talladega per la decima delle ventisei tappe della regular season 2023. La bagarre è at ...