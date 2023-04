Schlein | “Non credo che il mio look sia uno dei problemi del Paese”

Leggi su lopinionista

(Di sabato 29 aprile 2023) GENOVA – “Sono una persona che non capisce niente di abiti e di trucco, e non faccio nessuna fatica ad ammetterlo. Non è mai stato il mio ambito, non ho tempo da dedicarci e nonche uno deidelsia il fatto che mi sia rivolta ad un’amica che lo fa per mestiere”. Lo ha detto la segretaria del Pd Elly, parlando delle polemiche sul suoe sulla consulente di armocromia a margine di un comizio elettorale a Sestri Levante, in provincia di Genova. “Sono colpita – ha aggiunto la segretaria del Pd – di vedere tutti appassionati alle questioni di colore. Non vorrei però che si sottraesse attenzione al resto delle cose che ho detto anche in quella intervista di 30 righe in cui ne è emersa una, mettendo al centro la questione del lavoro, del contrasto alla precarietà, mettendo al ...