Schlein contro il governo | “Condanna alla precarietà intere generazioni | il decreto sul lavoro è una provocazione”

(Di sabato 29 aprile 2023) “Siamo estremamente preoccupati ddi portare il primo maggio unche portanel nome ma spinge ilprecario di cui questo Paese non ha più bisogno, anzi”. Così la segretaria del Pd Ellya Orbassano (Torino), seconda tappa della sua visita oggi in Piemonte in sostegno dei candidati sindaci dem alle elezioni del 14 e 15 maggio. “Vengano a chiederlo alle giovaniche ormai hanno paura del futuro – ha detto– perché con contratti che durano pochi mesi senza sapere se saranno rinnovati e con salari troppo bassi è difficile costruirsi un futuro e una famiglia, perché non sai se puoi mantenerla”. “La nostra – ha aggiunto – è una Repubblica fondata sule sul ...

Nel mirino c'è ancora Elly. Le ultime polemiche sono legate all'intervista a Vogue , alla confessione relativa al ricorso all'armocromista: gli attacchila segretaria Pd , ora, arrivano anche da sinistra. Sul ...... ma non basta assicurare il calendario delle ricorrenze mentre è in atto una vera e propria... Rifletta su questo Elly, perché questo tema non è mai stato solo siciliano". Tags: Caterina ......porte chiuse nella serata di giovedì scorso a Camerino quando è accaduto l'impensabile durante la discussione su una mozione relativa alle esternazioni sui socialPaola Egonu ed Elly...

Schlein contro il governo: “Condanna alla precarietà intere generazioni, il decreto sul lavoro è una… Il Fatto Quotidiano

Tra commemorazioni e tour elettorale, la due giorni di impegni in Sicilia per la segretaria del Pd Elly Schelin ...Ieri Elly Schlein ha scelto la strada dell'Aventino per ben tre volte nello stesso giorno. Quando i deputati del Regno decisero la secessione sull'Aventino contro Benito Mussolini, il motivo della pro ...