Scherma | Grand Prix Seoul 2023 | Matteo Neri bronzo nella sciabola | ottava Passaro

(Di sabato 29 aprile 2023) Inizia al meglio ildidi, dovemaschile un superper la prima volta sale sul podio del massimo circuito internazionale e conquista una medaglia di. L’azzurro dei Carabinieri è partito con una vittoria contro il tedesco Kindler, poi ha battuto il giapponese Kento, quindi agli ottavi l’americano Mackiewicz. Ai quarti il bolognese si è imposto sul francese Patrice, in semifinale purtroppo è uscito di scena contro il fortissimo georgiano Badadze ma solo per 15-14, andandosi però a prendere il. Luca Curatoli chiude decimo, Luigi Samele undicesimo, Riccardo Nuccio quindicesimo, più indietro Pietro Torre, Giovanni Rapetti ed Enrico ...

Non a caso nella conferenza stampa di presentazione all' Accademia delladel Foro Italico (... oltre al Campo Centrale , allo Stadio Nicola Pietrangeli , allaStand Arena e il nuovissimo ...Siamo qui, in questo luogo iconico (l'Accademia delladel Foro Italico con i lavori in ... con Campo Centrale, Stadio Nicola Pietrangeli,Stand Arena e il nuovissimo campo numero 12 a ...Siamo qui, in questo luogo iconico (l'Accademia delladel Foro Italico con i lavori in ... con Campo Centrale, Stadio Nicola Pietrangeli,Stand Arena e il nuovissimo campo numero 12 a ...

Scherma, Grand Prix sciabola: Matteo Neri sul podio a Seoul, vittoria per il padrone di casa Oh OA Sport

In archivio il torneo maschile di sciabola valido per il Grand Prix di Seoul, in Korea. La prima tappa nel cammino di qualificazione olimpica verso Parigi 2024 vede l’Italia salire sul podio con una s ...Sono otto le azzurre che domani saliranno in pedana per il tabellone principale femminile del Grand Prix di sciabola a Seul dopo aver superato le fasi preliminari di questa notte. (ANSA) ...