Scherma | Grand Prix sciabola | Matteo Neri sul podio a Seoul | vittoria per il padrone di casa Oh

(Di sabato 29 aprile 2023) In archivio il torneo maschile divalido per ildi, in Korea. La prima tappa nel cammino di qualificazione olimpica verso Parigi 2024 vede l’Italia salire sulcon una splendida prestazione di, al miglior risultato in carriera in un torneo di questa categoria. Il 23enne conferma il suo feeling con le tappe del, accedendo in semifinale adopo averla solo sfiorata a gennaio nella tappa di Tunisi. L’azzurro stavolta è andato ad un soffio dalla prima finale in carriera, venendo battuto dal fortissimo georgiano Sandro Bazadze solo all’ultimissima stoccata in semifinale. Il georgiano subirà poi lo stesso trattamento in finale, perdendo 14-15 contro il coreano Sanguk ...

Sono otto le azzurre che domani saliranno in pedana per il tabellone principale femminile del Grand Prix di sciabola a Seul dopo aver superato le fasi preliminari di questa notte. (ANSA)