Scende dal bus per andare a scuola e sparisce | trovato dopo aver passato la notte all’addiaccio

Il 19enne di origine marocchina era sceso dal bus come faceva tutti i giorni alla fermata della biblioteca comunale di Vibo per recarsi a scuola ma in classe, però, non si era presentato.

Scende dal bus per andare a scuola e sparisce, trovato Agenzia ANSA

Vibo Valentia - Di lui si erano perse le tracce da quando circa 24 ore prima era sceso dal bus per recarsi a scuola ma, dopo una notte trascorsa quasi certamente all'addiaccio, è stato trovato in un b ...Di lui si erano perse le tracce da quando circa 24 ore prima era sceso dal bus per recarsi a scuola ma, dopo una notte trascorsa quasi certamente all'addiaccio, è stato trovato in un bar di Portosalvo ...