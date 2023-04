Scaloppine e porri all’aceto balsamico | un piatto pronto in 15 minuti!

(Di sabato 29 aprile 2023)sono un secondo velocissimo da preparare, ma dal sapore ricercato e particolare, vivacizzato però da qualche goccia di questo prodotto straordinario della tradizione italiana. A legare il gusto è proprio questo ingrediente, dalla storia antica: le sue origini risalgono al tempo dei Romani che utilizzavano il mosto di uva cotto come medicinale, dolcificante e condimento. Nel tempo le sue caratteristiche lo resero un prodotto tanto nobile da spingere il futuro imperatore del Sacro Romano Impero, re Enrico III, a richiederlo espressamente, nel 1046, al marchese Bonifacio di Canossa. A fine Cinquecento, si trasferì a Modena la produzione specifica, avviata negli anni dalla Corte Estense. Fu solo nella seconda metà del secolo scorso, però, che ottenne la denominazione di origine “Aceto ...

Vegetariani in Sicilia, vademecum per non sentirsi né carne né pesce Sicilia Fan