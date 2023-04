Scacchi | Mondiale 2023 | Nepomniachtchi-Ding Liren | brividi | sei ore e mezza | patta Si decide tutto agli spareggi

Leggi su oasport

(Di sabato 29 aprile 2023) Mille, un finale lunghissimo e logorante, sei ore e 34 minuti, 90 mosse, ma, alla fine, la quattordicesima partita del matchtra Ianfinisce. Questo significa che domani ci saranno glia cadenza veloce perre chi sarà Campione del Mondo: un’esperienza che tocca a entrambi per la prima volta, e che probabilmente il cinese avrebbe voluto evitare, visto quello che è accaduto oggi sullaera. Per la seconda volta nel confronto compare la Nimzo-Indiana come apertura, solo che questa volta viene seguita una linea meno comune, con a3 ritardata alla sesta mossa e un seguito con parecchia tensione al centro. Già alla decima mossa si è totalmente fuori ...