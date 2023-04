Scacchi | come funziona lo spareggio tra Ian Nepomniachtchi-Ding Liren | il regolamento per il Mondiale con i rapid!

(Di sabato 29 aprile 2023) Il dado è tratto: Iandovranno disputare gli spareggi a cadenza veloce perché sia assegnato il titolo di Campione del Mondo di. Ancora ventiquattr’ore, in sostanza, serviranno a determinare il destino ultimo di un confronto che non è stato esattamente privo di emozioni, almeno sullaera. Ci sono però alcune variazioni rispetto agli anni passati, a partire dall’abolizione dell’Armageddonultima partita (niente più Nero che può vincere pattando e con meno tempo, in sostanza). La prima parte rimane sostanzialmente identica, ed è anche quella entro la quale ci si è sempre fermati. Si disputano quattro partite a cadenza cosiddetta rapid, che in questo caso corrisponde a 25 minuti a testa più 10 secondi di incremento a mossa per giocatore ...

Mille brividi, un finale lunghissimo e logorante, sei ore e 34 minuti, 90 mosse, ma, alla fine, la quattordicesima partita del match mondiale tra Ian Nepomniachtchi e Ding Liren finisce patta. Questo ...