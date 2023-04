Sarri | «Speriamo che il Napoli festeggi lo scudetto più tardi possibile»

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 29 aprile 2023) Alla vigilia di Inter-Lazio, Mauriziointerviene in conferenza stampa per presentare il big match di San Siro. Segui con noi le parole LIVE. INSEGNAMENTI TORINO – Ora gli insegnamenti servono meno, siamo in una fase risolutiva, quando non fai punti è sempre pesante. Poi dipende dalle motivazioni, con il Torino non eravamo al top dal punto di vista fisico, forse non lo siamo stati anche mentalmente. Se è dovuto al fatto che fossimo sicuri dell’obiettivo va molto male, altrimenti reagiremo subito. Dipende dal pensiero dei giocatori prima della gara col Toro. CRESCITA LAZIO RISPETTO ALL’ANDATA – Abbiamo qualche certezza in più rispetto a quel periodo, ma affrontiamo una squadra di una competitività straordinaria. Dimentichiamo l’andata, teniamo conto del valore dell’avversario. Va giocata come collettivo, non individualmente. CONDIZIONE FISICA – Abbiamo lavorato ...