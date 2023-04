Sarri prova a rovinare la festa al Napoli | «Spero che vincano il più tardi possibile Giocare alle 12 30? Come ca*** si fa»

(Di sabato 29 aprile 2023) «Ilfesteggerà lo stesso, ma speriamo il più». Non usa giri di parole Maurizionatore della Lazio e originario proprio del capoluogo campano, alla vigilia del big match contro l’Inter. Se i biancocelesti non dovessero vincere a San Siro e se ildovesse vincere contro la Salernitana, la squadra di Luciano Sptti otterrebbe la vittoria matematica dello Scudetto già questa domenica. Ma, che hanato ildal 2015 al 2018, è disposto a fare di tutto per posticipare il piùladei tifosi partenopei. «Hanno già apparecchiato la tavola per la nostra sconfitta a Milano, ma noi faremo il massimo», ha detto in conferenza ...

"Le previsioni dicono pioggia, ma potevano esserci anche 33 gradi, come c**zo si fa a giocare a quell'ora Ci sono tutti i presupposti per uno spettacolo non bello", protesta. Al momento, la ...Come affronterà laMilan la Roma di Mou In difesa pesano e non poco le assenze di Smalling (... Conto l'Inter,dovrebbe schierare l'undici tipo con il rientro di Casale in difesa e di ...Dragowski ciLa situazione in zona retrocessione si è complicata non poco per la squadra di ... Immobile ci sarà Maurizioha tutta la rosa a disposizione e in settimana ha potuto vedere Ciro ...

Sarri prova a rovinare la festa al Napoli: «Spero che vincano il più ... Open

[themoneytizer id=”99064-6] Una carriera iniziata in Serie A in maglia giallorossa, proseguita poi con il prestito annuale alla Sampdoria, e continuata al Milan fino alla scorsa stagione. Un percorso ...Dopo il ko contro il Torino, Sarri è tornato a parlare in conferenza stampa per presentare la sfida contro l’Inter. La Lazio sarà chiamata a una prova d forza contro i ...