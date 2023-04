Sardegna | la protesta dei pacifisti contro l’esercitazione Nato sull’isola | “Regione complice dell’occupazione militare”

(Di sabato 29 aprile 2023) Proteste deiinmentre si aprono le esercitazioni militari della. “Basta”, ha detto all’agenzia Ansa Danilo Lampis dichiama. “Laospita circa il 65% del demanioitaliano e ha sul suo suolo i due poligoni più grandi d’Europa, nelle aree di Teulada e Quirra, che ormai da decenni non fanno altro che devastare i nostri territori, talvolta in maniera irreparabile. Rivendichiamo lo stop alle esercitazioni, la progressiva dismissione dei poligoni, delle basi militari e la revoca dell’affidamento delle bonifiche di Capo Teulada affidate agli enti militari, in quanto è del tutto inadeguata. L’unica soluzione attuabile è la progressiva smilitarizzazione dell’area. La...

Residenti e commercianti sempre più arrabbiati: il tratto di via Dettori, quartiere Marina, Cagliari, dove hanno casa o attività è chiuso da oltre 110 giorni. E nessuno è in grado di indicare la data ..."Non sappiamo più dove andare a vivere, diteci qualcosa" Di: RedazioneLive Il tratto di via Dettori, nel quartiere Marina a Cagliari, è chiuso da oltre cento giorni. Nessuno è in grado di indicare la data del possibile ritorno alla normalità e cresce la rabbia ...Secondo le informazioni diffuse dagli antimilitaristi, ininsiste il 66 % del demanio ... avevano chiarito gli attivisti nell'ultima conferenza stampa di annuncio delladi questo ...

Le acque del litorale romano hanno ricevuto un encomio dalla prestigiosa Arpa, che le ha classificate come “eccellenti” come quelle della Sardegna. Questa valutazione positiva è stata confermata anche ...La Sardegna ospita circa il 65% del demanio militare italiano e ha i due poligoni più grandi d’Europa nelle aree di Teulada e Quirra.