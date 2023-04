La Lazio si è informata, ha parlato con il papà - procuratore e ha cercato di scoprire il prezzo richiesto dal Feyenoord .è un'idea per la prossima estate, quando il club di Lotito consegnerà a Sarri un centravanti in grado di alternarsi con Immobile . Il feeling risale a settembre, quando il messicano ...Commenta per primo Nella lista degli obiettivi estivi della Lazio c'è anche. Attaccante messicano del Feyenoord , classe '01, in questa stagione sta salendo sempre più alla ribalta nel campionato olandese e sta attirando l'attenzione di molti estimatori. ai ...Calciomercato Lazio, tra i nomi per l'attacco spunta anche quello didel Feyenoord, che ha eliminato i biancocelesti in Europa League Spunta una nuova candidatura nel calciomercato Lazio per il ruolo di vice Immobile. Come riportato dal Corriere dello ...

Santiago Gimenez, la Lazio è in prima fila Corriere dello Sport

RASSEGNA STAMPA - La Lazio, nella prossima stagione, avrà bisogno di rafforzare la rosa. L'approdo in Champions League, sempre più vicino, non permette passi falsi. I ...Santiago Gimenez, attaccante del Feyenoord, 22 anni, è il nuovo nome in casa Lazio per il ruolo di vice Immobile ...