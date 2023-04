Sanità | Barile replica ad Abbate | “Le sue sono argomentazioni senza logica”

(Di sabato 29 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiE’ arrivata la risposta del Sindaco di Ginestra degli Schiavoni, Edi, al consigliere regionale Gino, sull’utilità della postazione 118 nel comune fortorino. Di seguito il testo: “Nel ritornare sull’argomento relativo alla carenza dei medici del 118, il consigliereanziché informarci di interventi presso la Regione Campania per aumentare la dotazione economica e di personale a favore della ASL di Benevento, continua ad argomentare sulladei numeri che giustificherebbero i tagli a cominciare da quelli più bassi per cui il dubbio sorge spontaneo: si tratta delle stesse persone che accusano De Luca di doppiopesismo tra Napoli, Salerno e Benevento infinitamente più piccola? O che invocano pari dignità del Sannio che non può essere penalizzato solo perché ha numeri ...

Lo dichiara il sindaco di Ginestra degli Schiavoni, Edi, in replica alle proposte del ... ossia anziché un fiume di chiacchiere, impegnarsi a recuperare un fiume risorse per lanel Sannio ...Le stime per i prezzi alla fine dell'anno sono state alzate persino a $100 al. L'aumento dei ... Nellatroviamo anche molta diversità geografica e a livello di capitalizzazione, con ...... il greggio Brent, il benchmark globale, è balzato del 5,31% a 84,13 dollari al, mentre il ... ma ci sono stati guadagni anche in altri settori (, materiali, beni di prima necessità); ...