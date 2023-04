Vietato fare domande scomode, ovvero cronaca di un incontro autogol. I vertici del Politecnico statale di gestione e commercio dihanno rimproverato cinque studenti per le domande poste durante un incontro con due soldati di un battaglione che ha partecipato all'invasione russa dell'Ucraina. L'incontro si è ...Lo ha detto il presidente Vladimir Putin parlando a. Pertanto oggi è necessario 'difendere e proteggere la loro decisione inequivocabile di tornare alla Russia', ha aggiunto Putin, ...- Le quattro regioni ucraine annesse alla Russia 'sono nostre terre storiche e i loro abitanti ci sono affini. Molti di voi ci sono stati: in che modo sono diverse da noi In nessun ...

San Pietroburgo, 5 studenti redarguiti per aver fatto domande scomode a due soldati russi Globalist.it

Ma la cosa più interessante è che mentre a Mosca interveniva la polizia a San Pietrobugo altri cittadini hanno portato fiori per i morti di Uman deposti sotto al monumento a Taras Shevchenko ...I vertici del Politecnico statale di gestione e commercio di San Pietroburgo hanno rimproverato cinque studenti per le domande poste durante un incontro con due soldati di un battaglione che ha partec ...