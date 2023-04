Salt Bae | spuntano “altarini” dietro il suo successo | cosa accade dietro le quinte | incredibile

Leggi su ilovetrading

(Di sabato 29 aprile 2023) Non sempre tutto è come appare: talvoltail lusso si nasconde un bluff. A parlarne sono ex dipendenti dello chefBae. Siamo sicuri che prezzo più alto sia necessariamente sinonimo di qualità migliore? A volte un grande lusso nasconde solo un grande bluff. Alcuni ex dipendenti del rinomato chefBae, svelano tutti gli “”. Gli ex dipendenti dello chefBae raccontano tutti gli-( Credits:Bae Facebook)- Ilovetrading.itLa fama diBae ormai precede la sua cucina. In pochi anni il “re della carne” ha aperto ristoranti ad Abu Dhabi, a Dubai, a Los Angeles, a Las Vegas, a Mykonos e a New York. La bistecca ricoperta d’oro è diventata il suo pezzo forte come forte è il prezzo da pagare a fine pasto. ...