Salerno Pulita | cittadini in fila per l’isola ecologica mobile

(Di sabato 29 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSono stati tantissimi i salernitani che, fin dalle prime ore del mattino, si sono messi inpresso il gazebo allestito dain piazza Sant’Elmo a Torrione, seconda tappa del nuovo tour di isolaitinerante realizzato dalla società guidata dall’amministratore unico Vincenzo Bennet per promuovere la raccolta dei rifiuti a domicilio. Per facilitare il conferimento di piccoli elettrodomestici e la consegna del kit dei sacchetti di carta, la società che si occupa della raccolta differenziata dei rifiuti nella città diha infatti promosso le isole ecologiche mobili. Una serie di date che toccheranno i vari quartieri della città diche, almeno stando alle numerose presenze di questa mattina, ha trovato il pieno apprezzamento ...

... presso il Salone Moka, al primo piano del Gran Caffè Moka di(corso Vittorio Emanuele 108) ... L'opera editoriale è fulcro del progetto 'Vogliamo aria!' all'interno del servizio '...Al via, da stamattina, le attività di controllo diinsieme alle Guardie Ambientali che forniranno un importante supporto per limitare gli errori nel conferimento dei rifiuti. 'Grazie all'amministrazione comunale diche ha ...... oggi praticamente inesistente, così come una linea di trasporto rapido daa Paestum lungo ... vengono ripensate come hub di energia. Oltre a ciò, le strategie volte all'autosufficienza ...

Raccolta differenziata: al via i controlli delle Guardie Ambientali, intanto Salerno Pulita annuncia la consegna di altri sacchetti SalernoToday

Intanto, sabato, il Centro Raccolta Mobile farà tappa a largo Santelmo, a Torrione: agli utenti muniti della card di Salerno Pulita, oppure della tessera sanitaria dell'intestatario dell'utenza domest ...StampaAtto vandalico la scorsa notte sul lungomare cittadino quando ignoti hanno gettato in acqua i cestini per la raccolta dei rifiuti installati da Salerno Pulita. E proprio l’amministratore unico d ...