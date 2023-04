Salernitana | Sousa | “Preparazione condizionata e un girno in meno | per certe decisioni serve professionalità”

(Di sabato 29 aprile 2023)tecnico dellaha parlato in conferenza stampa per presentare la sfida contro il Napoli L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Pauloè uno che lavora sul campo, la società sta facendo un grande lavoro. Anche Salerno ha ... "Elmas Ha detto che batteremo al 100% laNon so se gioca. Speriamo che abbia inviato ...L'allenatore della, Paulo, ha presentato in conferenza stampa la gara di domani con il Napoli. 'Il presidente si è pronunciato, ci sono persone autorevoli che si sono espresse e va bene così. Io faccio ...Ciononostante, lafarà di tutto per rovinare la festa Scudetto degli azzurri'. Possibili scelte dischiererà il solito 4 - 2 - 3 - 1. Daniliuc rientrà in formazione al ...

Napoli-Salernitana: la conferenza di Sousa Fantacalcio ®

Spalletti prepara la festa scudetto con i protagonisti della grande cavalcata: fuori causa Mario Rui e Politano, spazio a Olivera e Lozano. Nei granata Piatek ...Walter Sabatini, ex d.s. di Roma e Salernitana, ha rilasciato un'intervista al Corriere dello Sport: "Se scriverò a Iervolino A salvezza raggiunta, ovviamente. Per fargli i complimenti: ha lasciato c ...