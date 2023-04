Salernitana | Sousa al vetriolo | 'Il rinvio ha influenzato la preparazione Ci vuole più professionalità da chi decide'

(Di sabato 29 aprile 2023) Paulo, allenatore della, parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Napoli al Maradona, valida per la 32ª...

Prima era stato il sindaco a sbattere i piedi. Poi il presidente Iervolino. Ora ad attaccare la decisione di far slittare a domenica Napoli -è il tecnico granata Pauloche alla vigilia del match con gli azzurri si inserisce nel coro di lamentelenon ci sta a passare per vittima sacrificale sull'altare dello scudetto ...... dall'altra lache sogna invece lo sgambetto. E ci crede eccome come riferito da Paulo, tecnico dei granata, in conferenza stampa. Ecco le dichiarazioni integrali riportate dai ...Le parole in conferenza stampa dell'allenatore dellaPauloin vista del Napoli : Quanto vi sentite penalizzati per le varie decisioni assunte dalle autorità competenti in settimana "Il presidente si è pronunciato, ci sono persone ...

VIDEO – Salernitana, il bellissimo gesto di Sousa durante l’allenamento Viola News

Paulo Sousa, allenatore della Salernitana, parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Napoli al Maradona, valida per la 32ª giornata di Serie A: "Quanto ci sentiamo penalizzati per le ...SALERNO – Paulo Sousa, allenatore della Salernitana, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Napoli: "Quanto ci sentiamo penalizzati per le decisioni ...