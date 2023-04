Salernitana | la rabbia dei tifosi | derby farsa

Detto questo, la decisione di spostare il derby Napoli -alle ore 15 di domenica ed anche la successiva gara dei partenopei (Udinese - Napoli) al giovedì, anziché martedì come previsto, ...E' febbre scudetto a Napoli e ne risente anche la, evidentemente sempre più inferocita per lo spostamento della partita a domenica. Il derby campano doveva giocarsi sabato, ma è stato fatto slittare all'indomani per questioni di ordine ...... al 'Via del Mare' vince 2 - 1 laEvidenza [ 08/01/2023 ] Tra Spezia e Lecce è solo ... Lavoro per vincere e la mia era unanormale'. LA DIFESA - I gol incassati dai giallorossi ...

Napoli-Salernitana rinviata a domenica, la rabbia degli ultras ... Sport Fanpage

Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Il Corriere del Mezzogiorno si è posto il dubbio sulla presenza o meno di Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, al Maradona per Napoli-Salernitana, lui che è noto tifoso dei granata: "P ...