Arriva in ospedale con una coltellata all'addome e l'ex marito finisce ai domiciliari. È accaduto intorno alle 21 di ieri a Melissano comune del. La donna, unadel posto, è giunta al 'Francesco Ferrari' di Casarano con una ferita d'arma da taglio all'addome. Sarebbe stato lo stesso marito, un 49enne, ad accompagnarla al pronto ...LECCE - Accoltellamento nel basso. Giunge in ospedale, con una grave ferita all'addome provocatale da una coltellata, ... intorno alle 21,30, ma per fortuna, la vittima, una, che si trova ...MELISSANO - Accoltellamento nel basso. Giunge in ospedale, con una grave ferita all'addome provocatale da una coltellata, ... intorno alle 21.30, ma per fortuna, la vittima, una, che si ...

Salento, 41enne arriva in ospedale ferita da una coltellata all'addome: arrestato l'ex marito quotidianodipuglia.it

È accaduto intorno alle 21 di ieri a Melissano comune del Salento. La donna, una 41enne del posto, è giunta al “Francesco Ferrari” di Casarano con una ferita d'arma da taglio all'addome. Sarebbe stato ...Arriva in ospedale con una coltellata all'addome e il marito finisce ai domiciliari. E' accaduto intorno alle 21 di ieri a Melissano comune del Salento. La donna, una 41enne del ...