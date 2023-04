Salario minimo | la lezione di Robert Michels | la retribuzione è un determinante della felicità

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 29 aprile 2023) di Francesco Galeazzi In questi giorni così vicini alla festa del Primo maggio, non poteva non tornare alla ribalta il tema del disegno di legge sulche fu firmata dalla ministra cinquestelle Nunzia Catalfo nel 2018. In estrema sintesi, la legge sulritiene che nessun lavoratore deve guadagnare meno di quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro più rappresentativi. In questa prospettiva, lo Stato interviene nella contrattazione collettiva in modo tale da limitare se non evitare una predominanza del mercato nel determinare laper quei lavoratori che si trovano in fondo alla scala salariale. Nei primi anni del 1900, un famoso sociologo tedesco naturalizzato italiano,, scrisse il libro L’economia ...