(Di sabato 29 aprile 2023) Omofobia e oscursmo: la Duma di Stato sta 'preparando con urgenza' un progetto diperre la modifica dell'indicatore dinei. Maschio o femmina per sempre. In ...

Ad oggi, infatti, è relativamente facile cambiare i documenti in. Per farlo, un transessuale deve solo superare una commissione speciale, ottenere un certificato con la diagnosi F64.0 '...... sostituitelo con la chiesa ortodossa e vedrete l'Ur - fascismo del regime autoritario della... come "aspetto tipico di ogni ideologia, in quanto fondamentalmente aristocratico" . La ......il suo governo e i suoi esponenti continuano ogni giorno a mostrare la loro facciae ...un'Europa che affronta l'impatto economico della guerra in Ucraina con l'affrancamento dalla, ...

Russia reazionaria: in arrivo una legge anti-trans che vieta di cambiare genere nei documenti Globalist.it

La Duma di Stato sta "preparando con urgenza" un progetto di legge per vietare la modifica dell'indicatore di genere nei documenti. Maschio o femmina per sempre.La Vpod nel rapporto d'attività 2022 suona di nuovo l'allerta sul decreto Morisoli dopo la pesante sconfitta alle urne: ‘Tutti i sacrifici al ceto medio’ ...