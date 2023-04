Russia | l’annuncio di Prigozhin | «Il Gruppo Wagner scomparirà presto»

(Di sabato 29 aprile 2023) La milizia mercenaria delpotrebbescomparire. Lo ha detto il fondatore Yevgenyin una serie di dichiarazioni rilasciate a un blogger in un video.si è lamentato a più riprese di come lastia conducendo la guerra in Ucraina. Sostenendo che le forze armate regolari non stiano dando munizioni ai suoi e accusando i vertici militari di tradimento. «sta esaurendo il suo percorso», ha spiegato. «In un breve lasso di tempo cesserà di esistere. Diventeremo storia. Nulla di cui preoccuparsi, cose del genere accadono», ha aggiunto. Il blogger Pegov ha pubblicato la clip con le dichiarazioni disul suo canale Telegram. Interpellata dall’agenzia di stampa Reuters, ...

