Runner investito e ucciso sul ciglio della strada

(Di sabato 29 aprile 2023) Drammatico incidente sabato mattina in provincia di Reggio Emilia. Unè morto dopo essere statoda un'auto a Zurco, frazione del Comune di Cadelbosco Sopra. Una corsetta in periferia gli è costata la vita.Il dramma stamattina alle 7,30. Ha perso la vita un uomo di 56 anni...

