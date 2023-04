Rugby | Sei Nazioni femminile 2023 | l’Italia crolla nel secondo tempo | il Galles vince 10-36

(Di sabato 29 aprile 2023) Si chiude con una sconfitta l’esperienza delal Seidi. Al “Lanfranchi” di Parma le Azzurre lottano alla pari nel primocon il, ma poi cedono nettamente nella ripresa e alla fine escono dal campo con il risultato finale di 10-36 in favore dellei. Decisiva sicuramente la maggior fisicità delle avversarie, per un’Italia che ha sicuramente mostrato una buona tecnica offensiva ma anche troppi errori in fase di possesso e ripartenza che sicuramente hanno agevolato il compito del. Il bilancio finale è quindi di una vittoria e quattro sconfitte per le ragazze del ct Giovanni Raineri. RIVIVI IL LIVE SU SPORTFACE La cronaca – La partita inizia con grande equilibrio, Bevan porta il ...

. Il cuore dei fedeli italici dele delNazioni oggi dovrebbe essere tutto a Parma per Italia - Galles, ma è impossibile resistere alla tentazione di Inghilterra - Francia che va in onda prima nel tempio di Twickenham, ...Sotto questo profilo convince di più la squadra di Viali, che nelle ultimepartite è ... Calcio, basket, pallavolo,, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e ...Sta per terminare l'attesa per Italia - Galles , partita valevole per il quinto turno del Tik TokNazioni 2023 difemminile . Elisa Giordano e compagne, dopo la sconfitta incassata in Scozia, tornano davanti ai propri tifosi per provare a conquistare la seconda vittoria nel torneo e ...

LIVE Italia-Galles, Sei Nazioni rugby femminile 2023 in DIRETTA: azzurre per chiudere in bellezza OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18:21 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale di Italia-Galles. Grazie per aver seguito il Sei Nazioni 2023 in nostra compagnia. A tutti gli amici e let ...Un anno dopo, stessa partita, epilogo praticamente uguale: l’Inghilterra, questa volta in casa, batte nuovamente la Francia nell’ultimo incontro del Sei Nazioni di rugby al femminile e si conferma cam ...