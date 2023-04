Rugby | Sei Nazioni femminile 2023 | il Galles batte 36-10 l’Italia | quarta sconfitta per le azzurre

Leggi su oasport

(Di sabato 29 aprile 2023) Si chiude con lasu cinque partite il cammino della Nazionaledial Sei. Lesono uscite sconfitte nella sfida conclusiva per 36-10 in casa, allo Stadio Lanfranchi di Parma, per mano del. Dominio per lei che non hanno lasciato il minimo spiraglio alle. Dopo una trentina di minuti equilibrati, con l’unica meta azzurra arrivata con Madia, è arrivato l’allungo decisivo delle ospiti con ben quattro mete nella ripresa e la banda di Giovanni Ranieri incapace di rispondere. Italia-10-36 Italia: 15. Vittoria Ostuni Minuzzi, 14. Aura Muzzo, 13. Michela Sillari, 12. Beatrice Rigoni, 11. Alyssa D’Inca, 10. Veronica Madia, 9. Sara Barattin (capitano); 1. ...