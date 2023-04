Rubato il pc di Bebe Vio | l' appello al ladro | Ridammi la tesi di laurea | devo consegnarla

Brutta disavventura per la campionessa di scherma paralimpicaVio, che ha pubblicato un video sulla sua pagina Instagram per chiedere al ladro che le hala borsa di farle avere almeno la ...La protagonista èVio , che tramite i social chiede a colui che le hala borsa di farle almeno riavere il file sul quale è presente la tesi che deve consegnare a breve per la laurea. '...Appello via social diVio , alla quale due giorni fa, in ristorante di Roma, hannouna borsa con un pc che conteneva la tesi di laurea . "Buongiorno a tutti - è stato l'esordio della schermitrice azzurra - ...

Appello di Bebe Vio dopo il furto: 'Ridatemi la tesi, mi devo laureare' Agenzia ANSA

Un appello via social dopo essere stata derubata in un rstorante nel quartiere Parioli di Roma. La protagonista è Bebe Vio.