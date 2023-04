Rubata la borsa con la tesi di Bebe Vio - L' appello | Tenetela ma fatemi laureare

'Ma non me ne frega niente della, né di tutto ciò che c'è dentro. Potete tenervi tutto', ha spiegato l'atleta intenta a recuperare più che altro i file con appunti e tesi di laurea. Leggi Anche ...- Un disperato appello sui social ai ladri che le hanno rubato laun paio di giorni fa nel quartiere romano dei Parioli: è la campionessa paralimpica Bebe Vio a rivolgersi direttamente a ..."L'altro ieri sera mi è statalain un ristorante di Roma . Non mi importa granché di tutto quello che è stato rubato. Dentro, però, avevo il mio computer con i file della tesi di laurea che devo consegnare a giorni". ...

I ladri contro Bebe Vio, rubata la borsa: ricerche ai Parioli. Le chiavi rintracciate grazie all'air-tag ilmessaggero.it

Corona d'alloro a rischio per Bebe Vio, non certo per demeriti universitari ma per uno sfortunato episodio. Alla campionessa paralimpica, in un giorno già sfortunatamente triste come quello del funera ...ROMA (ITALPRESS) – Un appello via social per riavere almeno la sua tesi di laurea. Brutta disavventura per Bebe Vio, che ha pubblicato un video sulla sua pagina Instagram per chiedere al ladro che le ...