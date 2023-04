Ruba portafoglio in un supermercato | 40enne denunciata

Leggi su anteprima24

(Di sabato 29 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto I Carabinieri hanno denunciato in stato di liberta? alla Procura della Repubblica di Avellino, unadel posto per “furto con destrezza”.vDalle indagini scaturite a seguito di denuncia sporta dalla vittima, sono emersi elementi di reita? nei confronti della donna che, entrata in undella citta? conciaria, aveva sottratto al malcapitato il suo, contenente circa 300 euro e documenti personali. Ricevuta la notizia, i Carabinieri di Solofra hanno subito avviato l’attivita? d’indagine, ricostruendo quanto accaduto anche grazie allo sviluppo delle immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza presenti all’interno dell’esercizio commerciale. Identificata la presunta responsabile del furto, la stessa, vistasi scoperta, ha consegnato ai Carabinieri il ...