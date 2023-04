Rosanna Lambertucci ha un fidanzato | “Dopo Alberto | lui è riuscito a conquistarmi”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 29 aprile 2023), qualche mese fa, ha parlato anche dell’amore, che non è scomparso dalla sua esistenza nonostante la morte diAmodei. In particolare, la presentatrice televisiva ha rivelato a Silvia Toffanin che “quando è morto, tremavo. Pensavo di avere qualche malattia, così andai da un neurologo e gli chiesi perché tremassi. Lui mi rispose che era un fattore emotivo, di fragilità. Avevo un corteggiatore, ma io a quei tempi proprio non ero disponibile. Era talmente presente che una volta gli chiesi perché si fosse incaponito con me, quando c’erano tante altre ragazze”. Quell’uomo, che oggi è presente al fianco di(“è la prima volta che ne parlo”, ha rivelato lei), le disse di essere stato “colpito dalle mie fragilità. Aveva letto oltre alla ...