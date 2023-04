Rosanna Lambertucci è fidanzata? Età e vita privata

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 29 aprile 2023) Ci siamo, è tutto pronto per una nuova, imperdibile puntata di Verissimo! Anche questa domenica la gioiosa e frizzante Silvia Toffanin è pronta ad allietare il pomeriggio degli affezionati telespettatori con tantissime storie ed aneddoti raccontati direttamente dai protagonisti. Come di consueto l’appuntamento è su Canale 5 e anche oggi gli ospiti che si avvicenderanno in studio saranno davvero numerosi. Tra di loro ancheche racconterà tutto sulla sua. Pare che ci sia un nuovo amore per lei, chi è il fortunato? Ladiha avuto un grande amore nella sua: Alberto Amodei. Si sono sposati nel 1965 e dal loro amore è ...