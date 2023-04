Rosa Capuozzo | Basta con la politica dei padrini e padroni | riprendiamoci il territorio

Leggi su puntomagazine

(Di sabato 29 aprile 2023): “L’amministrazione attuale è un disastro su tutti i fronti ed è l’espressione lampante dello stato pietoso in cui versano le nostre strade” “Dicono di aver ridato dignità alla città: eppure nessun cittadino ha mai percepito un briciolo di quel che blaterano. Hanno pensato solo alle esigenze di pochi, che stanno portando avanti un percorso di cambiamento che va soltanto a loro favore, lasciando in disparte l’intera città”, così, candidato sindaco di Quarto. “Parlano di opere pubbliche, – continua– eppure non si sono viste strade e ponti, anzi neanche una semplice condotta fognaria sono riusciti a realizzare, lasciando la città allo sbando. Ma le opere private, guarda caso, quelle sì, sono state realizzare eccome: soprattutto in prossimità delle arterie ...