Ronaldo e Georgina ai ferri corti? Ecco la risposta di lei

CristianoRodriguez sarebbero in crisi , almeno così dicono le voci che arrivano dal Portogallo . In realtà, stando alle foto che i due postano sui social , sembrerebbe che invece la loro ...Il gesto osceno dinella gara con l'Al Hilal 28 aprile 2023 Gallery correlate "Cristianostufo del comportamento di: è crisi..., forse il Real non mi vuole più Sport ...Rodriguez e Cristianostanno ancora insieme. Da giorni non si fa che parlare di una crisi tra i due ma l'influencer 29enne ha smentito tutto sui social network. In una delle sue ...

Georgina rompe il silenzio, la verità sulla crisi con Cristiano Ronaldo Corriere dello Sport

Dopo le voci dei giorni scorsi di liti furibonde tra Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez, lei risponde su Instagram a chi ha dato per spacciato il loro rapporto.La nuova vita di Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez in Arabia Saudita sta riservando amare sorprese alla coppia: che caos ...