Romina Carrisi sparisce dalla diretta tv | la preoccupazione dei fan

Non so come sia accaduto' Yaria Verissimo con la mammaPower: 'Ylenia Credevo fosse diventata una sciamana' Gli ospiti di sabato 29 aprile La prima puntata del weekend di Verissimo ...interviene e spiega perché è sparita da Oggi è un altro giorno. Ormai da circa due settimane non si è fatta più viva nel programma condotto da Serena Bortone su Rai Uno, insieme agli ...Da settimanenon appare a Oggi è un altro giorno e in tanti credono che la questione sia legata a una lite nel dietro le quinte dello show. Alcune settimane fa, attraverso Twitter,...

Romina Carrisi fatta fuori da 'Oggi è un altro giorno' dopo il tweet polemico Ecco cosa è successo Gossip News

Rai: palinsesti autunnali ancora da scrivere, ma le quotazioni di Serena Bortone sono in calo. Nessun dubbio, invece, su Diaco ...Jasmine Carrisi sta vivendo la sua vita da giovane donna in carriera, pronta a realizzare tutti i suoi progetti, ma dove abita adesso la figlia di Al Bano e Loredana Lecciso