Roma-Milan | tocca a Belotti e c'è Giroud | gli ultimi dubbi di Mourinho e Pioli

(Di sabato 29 aprile 2023) Fari puntati sull'Olimpico, perché alle 18 va in scena il primo dei due scontri per la Champions League sull'asseo...

LE PROBABILI FORMAZIONI(3 - 4 - 2 - 1) : Rui Patricio; Mancini, Kumbulla, Ibanez; Zalewski, Cristante, Matic, Spinazzola; Pellergini, El Shaarawy; Belotti. All. Mourinho .(4 - 2 - 3 - 1) ...Manca pochissimo al calcio d'inizio di. I giallorossi devono rialzarsi la sconfitta di lunedì contro l'Atalanta. Mourinho non avrà a disposizione Smalling e Llorente per dei problemi muscolari. Nel post gara di settimana ...- LaFemminile di Alessandro Spugna è chiamata a un ultimo sforzo per aggiudiarsi il primo storico ...30 allo stadio ' Tre Fontane ') , attualmente al terzo posto assieme ale a +3 ...

Oggi alle 18:00 allo Stadio Olimpico andrà in scena Roma-Milan, sfida di Serie A importantissima per entrambe le squadre in ottica corsa Champions League per la prossima stagione.Il sabato della 32esima giornata di Serie A si apre con la sfida dell'Olimpico tra Roma e Milan. Calcio di inizio alle 18. I giallorossi vogliono riscattarsi dopo la sconfitta di Bergamo e tornare a r ...