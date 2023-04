Roma-Milan | Theo Hernandez va giù per terra | Mourinho gli dice di rialzarsi

(Di sabato 29 aprile 2023) Ilrischia il patatrac. Nel corso del secondo tempo del match contro la, valevole per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023,perde una brutta palla sulla fascia sinistra, viene anticipato nettamente e poi il terzino rossonero si butta achiedendo a gran voce un fallo. Laparte in contropiede e si costruisce una palla gol per passare in vantaggio e, al posto di seguire l’azione di Abraham sulla destra, fa uno scatto e invitaa chiarissimi gesti. Per il tecnico portoghese il giocatore francese ha simulato e non poco. Successivamente anche il direttore di gara, il signor Orsato di Schio, ha invitato a chiare lettere il ...

Dopo Kumbulla, costretto ad uscire per un problema al ginocchio , laè stata costretta a lasciare fuori, all'intervallo, Andrea Belotti. Al suo posto El Shaarawy. Non è ancora chiaro il motivo che ha costretto Mou a togliere l'attaccante, ma Belotti ha provato a ...Commenta per primo Dentro Thiaw , fuori Tomori . È stato questo il cambio obbligato effettuato da Pioli dopo l'intervallo di. Colpa di un problema alla coscia riportato dal difensore inglese, il quale si era già accasciato a terra due volte nel corso della prima frazione. Tomori salterà comunque il match con ...Il match valido per la 32esima giornata di Serie A tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca (inviato all'Olimpico) - Allo Stadio Olimpico,si affrontano nel match valido per la 32esima giornata di Serie ...

60' OCCASIONISSIMA MILAN! Lancio di Tonali, spizzata di Giroud, Leao si sposta la palla sul sinistro, cross a trovare Saelemaekers che in spaccata spara alto a pochi metri dalla porta.54' Cambio nel Milan: fuori Brahim Diaz, dentro Saelemaekers. 51' Corner anche per il Milan. Bennacer dalla bandierina, Pellegrini mette fuori di testa. 47' Primo corner per la ...