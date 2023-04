Roma-Milan | succede tutto nel recupero | 1-1 targato Abraham e Saelemaekers

(Di sabato 29 aprile 2023) Termina con un incredibile pareggio in pienoil big match del sabato di Serie A tra, impegnate in uno scontro diretto per la corsa alla prossima Champions League. All’Olimpico...

Pazzesco all'Olimpico. La sfida Champions trafinisce in parità sul punteggio di 1 - 1 con due gol in pieno recupero: prima Abraham al 94' illude i giallorossi, al 97' pareggia Saelemaekers. Giallorossi e rossoneri restano appaiati ...... con quello che siamo come squadra possiamo giocare una partita contro ilcome questa. Non ...99/mese: tutte le notizie Serie A: tutte le notizie Calcio: tutte le notizie Gazzetta dello Sport ...: cronaca, statistiche e Highlights Le pagelle della. Rui Patricio 6: Praticamente mai impegnato, si prende una sufficienza nonostante la conclusione di Saelemaekers lo beffi ...

Roma-Milan 1-1, le pagelle Sky Sport

Roma, 29 aprile 2023 – Espugnare lo stadio Olimpico battendo la Roma di Mou per mettere una buona ipoteca nella lotta alla prossima Champions League: questo l’obiettivo del Milan che, invece, riesce a ...Gentile Lettore, ogni giorno ANSA è impegnata nella produzione di informazione tempestiva e affidabile, grazie alla sua capillare presenza sul territorio nazionale e internazionale, con l’obiettivo di ...