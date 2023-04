Roma - Milan | succede tutto nel recupero | 1 - 1 targato Abraham e Saelemaekers Blitz Atalanta

(Di sabato 29 aprile 2023) Termina con un incredibile pareggio in pienoil big match del sabato di Serie A tra, impegnate in uno scontro diretto per la corsa alla prossima Champions League. All'Olimpico ...

... esterno della, ha parlato dopo il pareggio casalingo dei giallorossi contro il: le sue dichiarazioni Zeki Celik, esterno della, ha parlato a Sky Sport dopo il pari con il. LE ...I nerazzurri scavalcano l'Inter, salgono a 55 punti, a due sole lunghezze da, ovvero nel cuore della zona Champions. In coda a una gara segnata da un grande equilibrio. Nel primo tempo ...La 32esima giornata di Serie A è proseguita oggi con due partite. Nel match delle 18 pareggio 1 - 1 tra. Alle 20.45 c'è stata la sfida tra Torino e Atalanta, finita 2 - 1 per la Dea. Il turno si è aperto ieri con la vittoria del Lecce per 1 - 0 sull'Udinese e il successo del Monza per 2 - 0 ...

Abraham gol al 94', pari Saelemaekers al 97': Roma-Milan, il più pazzo degli 1-1 La Gazzetta dello Sport

La Roma di José Mourinho e il Milan di Stefano Pioli, si sono affrontati allo Stadio Olimpico della Capitale a partire dalle ore 18.00 di oggi sabato 29 aprile. Il match è terminato con il risultato d ...Arrivano i primi aggiornamenti sulle condizioni di Fikayo Tomori. Il difensore inglese è stato costretto al cambio contro la Roma ma secondo DAZN si tratterebbe di una semplice botta. Le sue ...