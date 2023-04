Roma-Milan | Serie A | probabili formazioni | pronostico e diretta tv

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 29 aprile 2023) Con la sospensione della sentenza sul caso plusvalenze che ha restituito alla Juve i 15 punti in classifica,sono scivolate ai margini della zona Champions. La sfida di questa sera diventa quindi uno spareggio fondamentale per le ambizioni europee di entrambe le squadre, poiché i giallorossi e i ragazzi di Pioli arrivano al match dell’Olimpico appaiati a quota 56 punti in classifica, in bilico fra un posto in top 4 e l’Europa League. Il fischio d’inizio a, valevole per la 32esima giornata diA, è in programma alle ore 18:00 di oggi. Il momento delle due squadre Morale agli opposti per le due squadre, che dopo i rispettivi passaggi del turno in Europa della scorsa settimana, nell’ultima giornata sono incappate in risultati estremamente diversi e i cui effetti potranno ...