Roma-Milan | Pioli | “Ci è mancata rapidità | precisione e lucidità”

- La possibilità di staccare ilnella corsa Champions è sfumata al 97' per la, che dopo il gol di Abraham a inizio recupero (93') si è fatta riprendere dai rossoneri all'Olimpico , ...Così Stefano Pioli, allenatore del, ha commentato su Dazn il pari con laall'Olimpico. "Io credevo alla vittoria - ha poi aggiunto - In questo momento stiamo bene. Siamo un gruppo compatto ...Commenta per primo La rete last minute di Saelemaekers nel finale diha permesso a Stefano Pioli di tirare un sospiro di sollievo. I rossoneri infatti, restano quarti in Serie A a pari punti proprio con i giallorossi. Il tutto in attesa, domani, di Inter - ...

Roma-Milan 1-1: gol di Abraham e Saelemaekers | La diretta La Gazzetta dello Sport

Al termine di Roma-Milan, finito in pareggio con il risultato di 1-1, il tecnico giallorosso Josè Mourinho commenta in conferenza stampa quanto successo. Ecco quanto raccolto da Tuttomercatoweb: Prova ...Pioggia di critiche per Charles De Ketelaere dopo Roma - Milan: ancora una prova poco convincente dell'attaccante belga ...