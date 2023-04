Roma-Milan oggi in tv | Serie A 2023 | orario | canale | programma | streaming | probabili formazioni

Leggi su oasport

(Di sabato 29 aprile 2023) Sfida davvero decisiva per qualificarsi alla prossima Champions League, quella che si terrà, alle ore 18.00, allo Stadio “Olimpico” ditra i giallorossi di José Mourinho e i rossoneri di Stefano Pioli. Partita importante anche per i due ambienti che in base al risultato potranno iniziare a preparare meglio gli impegni prossimi in Italia e soprattutto in Europa. Gli avversari saranno il Bayer Leverkusen per lae l’Inter per il. Le scelte degli allenatori Laè in grande difficoltà per quel che riguarda gli infortunati. Mancano Karsdorp, Darboe, Wijnaldum, Smalling, Llorente e molto probabilmente Dybala, che potrebbe giocare solo uno spezzone di partita. Il guaio è in difesa, tanto è vero che Mou, scherzando con Totti, aveva chiesto aiuto ad Aldair. La squadra si schiererà con il ...