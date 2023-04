Roma-Milan | la moviola LIVE | Ibanez rischia il rosso su Saelemaekers

Il match valido per la 32esima giornata di Serie A tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca (inviato all'Olimpico) - Allo Stadio Olimpico,si affrontano nel match valido per la 32esima giornata di Serie ...I biancocelesti sono al momento secondi con 61 punti e si trovano a gestire un vantaggio di cinque punti dache si scontreranno questa sera alle 18. La partita sarà seguita con ...CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 78, Lazio 61, Juventus 59,56,56, Inter 54, Atalanta 52, Bologna 44, Monza* 44, Udinese* 42, Fiorentina 42, Torino 42, Sassuolo 40, Salernitana 33, Empoli ...

60' OCCASIONISSIMA MILAN! Lancio di Tonali, spizzata di Giroud, Leao si sposta la palla sul sinistro, cross a trovare Saelemaekers che in spaccata spara alto a pochi metri dalla porta.54' Cambio nel Milan: fuori Brahim Diaz, dentro Saelemaekers. 51' Corner anche per il Milan. Bennacer dalla bandierina, Pellegrini mette fuori di testa. 47' Primo corner per la ...