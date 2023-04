Roma-Milan | finale infuocato | all’Olimpico termina 1-1

Conferenza stampa Pioli: le parole del tecnico rossonero dopo la sfida tra lae il. Le dichiarazioni (Inviato all'Olimpico) - Stefano Pioli, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa dopo il match di Serie A contro la ...Conferenza stampa Mourinho: le parole del tecnico giallorosso dopo la sfida tra lae il. Le dichiarazioni (Inviato all'Olimpico) - José Mourinho, allenatore della, ha parlato in conferenza stampa dopo il match di Serie A contro il ...finisce 1 - 1 e permette a entrambe di muovere la classifica in ottica Champions, ma ciò che si è visto all'Olimpico non è di certo stato un grande spettacolo. Tantissime le interruzioni ...

Roma-Milan 1-1: gol di Abraham e Saelemaekers | La diretta La Gazzetta dello Sport

Non è certo stata una partita memorabile quella che ha visto la Roma ospitare il Milan per la 32esima giornata di campionato. Tatticismi e nervosismi, come vedremo, hanno condizionato la gara, con la ...All'Olimpico succede tutto nel recupero: giallorossi in vantaggio con la punta inglese, pareggia subito il belga entrato nel secondo tempo. Pioli e Mourinho restano al quarto posto a quota 57 punti ...