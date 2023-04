Roma-Milan | Ambrosini | “Il Diavolo fatica con le squadre chiuse”

Stavolta non è tempo di gol. E' tempo di assist. Come quello al tramonto di- beneficiario Alexis Saelemaekers - che ha permesso al Diavolo di riacciuffare una partita che pareva ormai beffardamente smarrita. E come quello servito negli ultimi giorni al club ...... con quello che siamo come squadra possiamo giocare una partita contro ilcome questa. Non ...99/mese: tutte le notizie Serie A: tutte le notizie Calcio: tutte le notizie Gazzetta dello Sport ...Due infortuni per ladopo la partita col: Mourinho costretto ad un doppio cambio tra primo e secondo tempoProblemi per José Mourinho dopo la partita tra: due infortuni tengono col fiato sospeso il tecnico giallorosso dopo il pari maturato all'Olimpico con le reti di Abraham e Saelemaekers. Kumbulla (La Presse) - Calciomercato.itÈ durata ...

Il sabato della 32° giornata di Campionato si è aperto con la sfida tra Roma e Milan: giallorossi e rossoneri arrivano alla partita a pari punti in ...ROMA - Ancora infortuni in casa Roma: nel pari dell'Olimpico contro il Milan si fanno male sia Kumbulla che il gallo Belotti. Dei due il centrale albanese ha la peggio: i primi esami hanno riportato ...